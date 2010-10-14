Доктор Хаус «ходил налево»

Звезда сериала «Доктор Хаус», британский актер Хью Лори пытался избавиться от затяжной депрессии с помощью любовной связи на стороне. «Я оступался, но у меня никогда не было настоящих неудач. Я однажды изменил жене, что стало достоянием публики, но адюльтер, подвергнувшийся огласке, согласитесь, очень мещанский заменитель подлинного жизненного провала. Жизнь не испытывала меня, вот в чем дело», - рассказал 51-летний Хью Лори. Теперь актер решает свои психологические проблемы с помощью спорта. «Я недавно начал боксировать с партнером. Это больно, но ты становишься сгустком, комком силы, который не чувствует боли. Я боксирую каждое утро. По-настоящему - когда могу себе позволить получить фингал или рассеченную бровь. Чаще - в режиме тренировки. Из-за съемок в «Хаусе» в настоящем боксе приходится делать перерывы», - поделился Хью Лори.