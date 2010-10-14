Солистка Reflex с радости напилась

Лена Максимова напилась на дегустации вин. Это приключилось с солисткой группы Reflex в небольшом городке Болгарии, славящемся своей винотекой. Артистка не удержалась и попробовала все предложенные сорта. «Это большая неожиданность! – делится обычно не пьющая Лена. – Я спокойно отношусь к алкоголю. А тут столько разных вин и у каждого своя история! Как можно было не попробовать?» На жаре певица быстро опьянела и отправилась проветриться по городу. Проходившие мимо монашки были в шоке от ее коротких шортиков и заливистого смеха.