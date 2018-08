Coldplay - лучшие авторы песен года

Американское общество композиторов, авторов и издателей (ASCAP) признало участников группы Coldplay лучшими авторами песен года. Композиция коллектива «Viva la Vida» также была названа песней года. Отметим, что этот трек входил в альбом Coldplay «Viva la Vida or Death and All His Friends», изданный еще в 2008 году. 30-я ежегодная церемония награждения премиями ASCAP состоялась в Лондоне 13 октября. Участники Coldplay на нее не прибыли - вместо этого они прислали видеоролик со словами благодарности. Свое отсутствие музыканты объяснили тем, что в настоящее время работают над своим следующим студийным альбомом. Группа Coldplay готовит материал для своего пятого студийного альбома с осени 2008 года. В настоящее время нет точной информации ни о названии пластинки, ни о дате ее выхода. Однако предполагается, что она будет выпущена не ранее 2011 года.