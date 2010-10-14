Британская принцесса попала в аварию

Британская принцесса Беатрис - внучка королевы Елизаветы II - попала в автомобильную аварию в центре Лондона. Черный BMW, за рулем которого находилась 22-летняя Беатрис, оказался зажатым между двумя автобусами на шестиполосном перекрестке с круговым движением недалеко от Букингемского дворца. Ни принцесса, ни ее телохранитель, сидевший на пассажирском месте, травм не получили, они даже смогли самостоятельно выбраться из искореженного с обеих сторон автомобиля. Однако, Беатрис шокированная произошедшим, расплакалась. Об обстоятельствах ДТП и о том, кто был виноват в столкновении, не сообщается. Инцидент произошел в понедельник днем, однако оправиться от шока Беатрис смогла только вечером - на вечеринке, устроенной аукционным домом Phillips de Pury, которую она посетила вместе со своим бой-френдом Дейвом Кларком. Как отмечает газета, неприятности с автомобилями у принцессы, которая является пятой в списке претендентов на престол, начались еще в 17 лет, когда неизвестные украли ее первый BMW, подаренный ей на день рождения отцом принцем Эндрю. Злоумышленники угнали автомобиль в разгар дня, так как хозяйка, не закрыв машину и оставив ключи в зажигании, ушла со своим другом за покупками. Разбитый в понедельник BMW был куплен взамен угнанного.