Умер Виктор Ильичев

На 65-м году жизни в США умер известный советский актер, заслуженный артист России Виктор Ильичев. Актер, проживавший в Америке с середины 90-х годов, скончался 8 октября во Флориде после тяжелой продолжительной болезни. Виктор Ильичев родился в 1946 году в Ленинграде и окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), где ведущим его курса был выдающийся театральный режиссер Георгий Товстоногов. Первым персонажем Ильичева в кино стал абитуриент ЛГИТМиК, читающий перед экзаменационной комиссией монолог Чацкого (эпизод в фильме «Старшая сестра»). За время работы в кино Ильичев снялся более чем 50 фильмах, среди которых такие известные, как «Хроника пикирующего бомбардировщика», «Собака на сене», «Трест, который лопнул», «Трое в лодке, не считая собаки», «Инспектор ГАИ», «Зеленый фургон»,» Витя Глушаков - друг апачей», «Гений».