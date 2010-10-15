Пугачева сняла парик

Примадонна, на протяжении последнего года не расстававшаяся с накладными косичками и кудряшками, решила вернуться к стилю «а-ля натюрель». И вот певица предстала перед публикой с обновленной, посвежевшей и – главное! – собственной шевелюрой. В таком виде папарацци поймали звезду, выходящую из своей квартиры в Филипповском переулке. Летом А.Б. прошла курс восстановления волос в элитной рублевской клинике. Чудодейственные процедуры (5 тысяч рублей за каждую!) якобы помогают восстановить даже сильно ослабленные и поврежденные волосы. Так что именно усиленный уход помог Алле Борисовне отказаться от париков.