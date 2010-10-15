У Аниты Цой появится личный телеканал

Анита Цой примерила на себя роли продюсера, режиссера и оператора для первого в мире интерактивного телевидения. Канал будет обладать всеми составляющими успеха: программы о здоровье, путешествиях, братьях наших меньших шиншиллах и не только... Кстати, о последних - телеканал Animal Planet уже ведет переговоры с Анитой о покупке права трансляции данной передачи наряду с звездным поместьем сурикатов! Будущее детище певицы пока находится под жесткой цензурой исключительно одного человека - это сама Анита. Одной из главных ведущих канала назначена молодая, но очень перспективная светская львица Кукло Цойко. Экспертами ЦОЙ TV стали такие профессионалы телеэкрана, как Дмитрий Дибров, Андрей Малахов, Оксана Федорова, Сергей Зверев, Николай Дроздов.