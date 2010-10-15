Болдуин сыграет в «Люди в черном 3»

Актеры Алек Болдуин, Шарлто Копли и Джемма Артертон присоединятся к актерскому составу фильма «Люди в черном 3». Предполагается, что Болдуин сыграет главу организации «Люди в черном» в 1969 году, Артертон досталась роли его секретарши, а Копли предстанет в образе похожего на Йоду инопланетянина. По сюжету, злодей про имени Яз (Джеймен Клемент) отправляется в прошлое, чтобы убить агента «K» (Томми Ли Джонс) в молодости и вызвать цепь событий, ведущих к глобальной катастрофе. Агент «J» (Уилл Смит) также совершает путешествие во времени, чтобы спасти своего коллегу, и вместе с молодым агентом «К» (Джош Бролин) пытается остановить Яза. Картина «Люди в черном 3» выйдет на экраны в мае 2012 года.