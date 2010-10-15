Гурченко везет свой фильм в Киев

К 75-летию Людмилы Гурченко Фонд социальных инициатив Кирилла Дмитриева организует премьерный показ фильма «Пестрые сумерки». Великая актриса выступила продюсером картины и сыграла одну из главных ролей. «Людмила Гурченко - великая советская актриса и достояние обоих народов. Она родилась в Украине, большую часть карьеры провела в России. Фильм повествует о судьбе слепого от рождения музыканта, которому талант и людская доброта помогают увидеть окружающий мир. Приглашения на премьеру получат талантливые дети, известные деятели искусства, науки и спорта, бизнесмены и политики.