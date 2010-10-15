Рианна учится на своих ошибках

Красотка Рианна призналась, что всегда любила рисковать и не боялась ошибиться. Певица утверждает, что именно эксперименты и уверенность в своих силах сделала ее такой популярной. «Если бы я все время боялась сделать что-то не так, то у меня бы не было сейчас такой жизни и карьеры, - говорит она, - Люди учатся только на своих ошибках, и нет ничего более ценного, чем опыт. Чтобы всегда помнить об этом, я сделала татуировку с надписью «Учись на своих ошибках», она сделана на плече в зеркальном виде - чтобы я могла прочитать ее, смотря в зеркало». Рианна также призналась, что свой характер унаследовала от мамы: «Я многому у нее научилась, - говорит звезда, - Она научила меня всегда нести ответственность за свои поступки и всегда давала мне свободу в выборе. Мама позволяла мне иметь право голоса и рисковать. И это действительно очень важно, ведь лишь благодаря этому я превратилась в ответственную и уверенную в себе молодую девушку».