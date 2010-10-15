Лазаровича могут выгнать из «Народной звезды»

Партнерша по дуэту Василия Лазаровича, обманула певца и организаторов шоу. Старшина одной из воинских частей г. Симферополя (именно так написала о себе Оля в анкете на кастинге) оказалась Заслуженной артисткой России, солисткой Ансамбля песни и пляски Черноморского Флота РФ и солисткой театра танца В. Елизарова. Таким образом, основное требование организаторов шоу «Народная звезда» к конкурсантам – не быть профессиональным певцом, нарушено. Ольга Панкратова скрыла тот факт, что ей близка сцена, таким образом, поставив под сомнение дальнейшее свое участие в шоу. Сама же Оля уверяет, что она военная и звание Заслуженной артистки получила случайно. «В интернете появилась информация, что я не военная. Меня это удивило и тронуло, потому что в армии с 19 лет. Я служила в разных местах, ездила на военных кораблях, давала концерты. Да, я исполняю военные песни, но это мой долг! И звание я получила в виде поощрения военного человека, который помимо своей работы еще выполняет и творческие задачи. Ведь у меня есть и голос, и желание делать это», - рассказывает партнерша Василия Лазаровича. Поддержать Ольгу приехал из Симферополя муж. По его словам, его жена получила звание Заслуженной артистки России не на вокальных выступлениях, а в походах. Сам же Василий Лазарович воспринимает сложившеюся ситуацию с мужским спокойствием. Он считает, что ничего страшного в этом нет.