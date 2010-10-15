Юлия Савичева бросила мужа

Известная российская певица, выпускница одной из российских «Фабрик звезд» разбежалась со своим молодым человеком. Юля Савичева прожила с бойфрендом в гражданском браке четыре года. «Юлька поняла, что это была юношеская любовь. Чувства прошли, и они решили разойтись… Правда, диджей Леня Руденко поддержал ее в трудную минуту, а сейчас пылинки сдувает», – поделилась подруга артистки. Не так давно папарацци застукали Савичеву с Руденко, когда они сбежали ото всех, чтоб уединиться. Хотя сам Леонид еще недавно ухаживал за солисткой «Блестящих» Анной Дубовицкой.