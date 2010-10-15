Зеленский таки стал генпродюсером «Интера»

Кресло генпродюсера «Интера», таки досталось главному «квартальщику» страны Владимиру Зеленскому, — о чем подтвердили в пресс-службе «Студии Квартал-95». А в заявлении пресс-службы «Интера» говорится, что Зеленский (а также Сергей Шефир — один из владельцев «Квартала») вошли в состав правления телеканала, не уточняя его должность. Но накануне назначения шоумен сам рассказал нам, на каких условиях станет генпродюсером: «Если будет свобода действий, смогу привести свою команду, «Студию Квартал 95», и делать собственные программы. Работать собираюсь с развлекательным форматом, а в новости и политшоу вмешиваться не хочу». Правда, прежде чем осваиваться на новом месте работы, Владимиру еще предстоят гастроли с «Кварталом» в Канаде и США, а также досъемки в комедии «Ржевский против Наполеона», где он играет Бонапарта. Бурно отмечать свое «кресло» юморист не намерен, хотя после гастролей «квартальщики» готовят междусобойчик.