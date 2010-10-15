Эдуард Романюта разгромил сцену «Евровидения»

Публика кричала 17-летнему артисту «Браво!» Три дня, с 11 по 13 октября в Киеве проходил второй отборочный этап песенного конкурса «Евровидение-2011». В нем приняли участие 35 исполнителей, выступивших перед жюри, в которое вошли Влад Багинский, музыкальный продюсер Первого Национального; Камалия, Заслуженная артистка Украины; Антон Цеслик, генеральный продюсер Kiss FM; Валид Арфуш, заместитель гендиректора НТКУ; Ирина Журавская, Мисс Украина 2008. Один из серьезных сюрпризов отбора преподнес зрителям и жюри Эдуард Романюта. Когда жюри заняло свои места, и прозвучала команда «Мотор!», грянул настоящий, громкий, заводной рок-н-ролл – песня Эдуарда Романюты. Песня так завела всех, что зал невольно начал прихлопывать в такт, а когда во время гитарного соло, песня стала почти что хард-роковой, не усидели на местах и члены жюри. После умопомрачительной коды музыканты и Эдуард разбили гитары о колонки, разбросали ударную установку, как истинные рокеры, заставив бэк-вокалистов спасаться со сцены бегством. - Все очень современно, отличный вокал и запоминающаяся с первого куплета песня, - отметила Камалия, - это очень здорово. Романюта – это круто! - Зрители только что подтвердили, что эта песня – хит. Наверное, придется Эдуарду склеить все эти инструменты и колонки, потому что нужно везти их в Германию, - сказал Влад Багинский. О результатах отборочного тура страна будет узнавать поэтапно со следующего воскресенья в эфире Первого Национального.