Ведущий Comedy Club стал жертвой мошенников

Карманники в центре российской столицы лишили участника шоу "Лед и пламень" кошелька. Обаятельный ведущий Comedy Club Таш Саркисян не потерял доверия к людям, поэтому, когда рядом с ним на улице бабушке стало плохо, кинулся помочь "бедной" старушке. "Все произошло прямо в центре Москвы, я выскочил из машины буквально на несколько минут и попал в эту нелепую ситуацию. Пожилая женщина, проходя мимо, как будто оперлась на меня и начала падать, - рассказал Таш. - Я успел поймать ее, хотел отвести ее куда-нибудь в сторону и вызвать скорую. В этот момент к нам подбежала ее сообщница и сказала, что все под контролем, и они разберутся сами". Пропажу портмоне Саркисян обнаружил только через несколько минут, когда проворных старушек уже и след простыл. Наличных в кошельке было всего несколько тысяч, а вот когда пришлось блокировать банковские карточки, юмористу было уже не до шуток.