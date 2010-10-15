Сати Казанова закупила гардероб на 1000 евро

Бывшая участница популярной российской группы "Фабрика" приобрела эксклюзивное платье со стразами. Новинку Сати Казанова купила на показе в преддверии Российской недели моды в Москве за 1000 евро. Не секрет, что певица как любая восточная женщина обожает все яркое и блестящее, поэтому она и остановила взгляд на этом наряде. "Сати Казанова – одна из немногих, кто решился приобрести эту вещь. Далеко не каждый может позволить себе купить платье за тысячу евро", – рассказали продавцы магазина, где проходил показ.