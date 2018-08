Клипы Майкла Джексона издадут на DVD

Лейбл Epic/Legacy Recordings (подразделение Sony Music) издаст полную коллекцию видеоклипов Майкла Джексона на DVD, сообщает Reuters. Издание будет называться "Michael Jackson's Vision" и поступит в продажу 22 ноября. Три DVD будут содержать в общей сложности 40 роликов, снятых за сольную карьеру Джексона. Уже известно, что в издание войдет полная версия видеоклипа "Thriller", продолжительность которого составляет 14 минут. Кроме того, на одном из дисков будет содержаться ранее не выпускавшееся видео на песню "One More Chance". Сама композиция не была включена ни в один полноценный студийный альбом Джексона, но содержалась на изданном в 2003 году сборнике хитов "Number Ones".