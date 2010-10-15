Могилевская и Дмитриченко отметят Новый год вместе

Уже несколько недель за кулисами украинского шоу-бизнеса обсуждается горячая новость о возобновлении творческих отношений Натальи Могилевской и Петра Дмитриченко. Ни Петр, ни Наталья пока не дают никаких подтверждений относительно этих слухов. Зато, как стало известно из достоверных источников, исполнители в скором времени запишут свою дуэтную композицию для одного из новогодних огоньков. Эта новость должна стать неожиданностью, как для поклонников призера «Славянского базара 2009», так и для почитателей творчества Натальи Могилевской. На данный момент неизвестно, какую именно песню запишут бывшие возлюбленные, но очевидно, что появление в новогоднем эфире Дмитриченко и Могилевской станет приятным сюрпризом для всех. Интересно только одно – почему же и Наталья Могилевская, и Петр Дмитриченко до сих пор ни словом не обмолвились о своем примирении.