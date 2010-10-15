Кого Суперблондинка Полякова отбила у Кристины Орбакайте?

Вчера на одной из киевских студий стали известны подробности, связанные с новой песней Суперблондинки Оли Поляковой «90-60-90». По словам специалистов, работающих над треком, новое музыкальное произведение изначально предназначалось совсем для другой певицы. Автор «90-60-90» – по понятным причинам его имя не разглашается – готовил песню для самой Кристины Орбакайте, но в процессе создания композиции, решил отдать ее Оле Поляковой. Причиной этого поступка являются не только идеальные формы Суперблондинки, но и вокальные данные украинской певицы. Весь этот «суперблондинистый» набор попросту разоружил бывалого российского композитора и заставил перенести сотрудничество из Москвы в Киев. По его словам: «Я действительно планировал сделать эту песню вместе с Кристиной Орбакайте. Но, когда я познакомился с Олей Поляковой, как-то засомневался в своем первоначальом выборе. И Кристина и Оля очень фактурные и привлекательные женщины. Их формы просто идеальны и поэтому пришлось смотреть и в сторону вокальных данных. И знаете, мне показалось, что более ярко и сильно «90-60-90» будет звучать как раз с подачи Суперблондинки».