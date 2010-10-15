Эдди Мерфи замешан в ограблении

Эдди Мерфи сыграет вместе с Беном Стиллером и Аленом Алда («Авиатор») в новой комедии Брэта Рэтнера «Tower Heist». Первоначально проект задумывался, как «афроамериканская» версия «Одиннадцати друзей Оушена», однако, позже сценарий был переписан. Жанр фильма — комедийный боевик, остался прежним, а вот сюжет теперь вращается вокруг мошенника с Уолл-Стрит (Ален Алда), который находится под домашним арестом в своих высотных апартаментах на Манхэттене за кражу пенсионных взносов сотрудников, работающих в этом же здании. Один из рабочих (Бен Стиллер) собирается отомстить толстосуму и ограбить его шикарное жилище. О том, какая роль достанется Эдди Мерфи, пока не сообщается.