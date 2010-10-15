Участники группы Coldplay признаны лучшими авторами песен

Американское общество композиторов, авторов и издателей (ASCAP) признало участников группы Coldplay лучшими авторами песен года. Кроме того, песня Coldplay Viva la Vida также была названа песней года, сообщается на сайте Gigwise. Участники Coldplay на церемонии награждения премиями ASCAP не присутствовали, вместо этого они прислали видеоролик со словами благодарности. Свое отсутствие музыканты объяснили тем, что в настоящее время работают над своим следующим студийным альбомом. Группа Coldplay готовит материал для своего пятого студийного альбома с осени 2008 года. В настоящее время нет точной информации ни о названии пластинки, ни о дате ее выхода. Однако предполагается, что она будет выпущена не ранее 2011 года.