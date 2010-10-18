Наоми Кэмпбелл стремительно лысеет

Днями Наоми ужинала вместе с Дорониным в одном из романтических ресторанчиков Лондона. Выходя из дверей, подвыпившая модель неловко махнула головой, и ее великолепные длинные волосы неожиданно съехали назад. Сообразив, что с ее прической что-то не так, супермодель принялась закрываться листками бумаги, которые она держала в руках. Признаки выпадения волос наблюдались у Наоми и раньше. Но никто, кроме близких, даже не догадывался, что дело приняло фатальный оборот. По мнению специалистов, причина потери волосяного покрова – в модном увлечении наращиванием волос. Известно, что искусственные пряди, которые крепятся к натуральным, наносят непоправимые разрушения структуре волос. Говорят, что аналогичные сложности с шевелюрой появились у Бритни Спирс и Пэрис Хилтон, которые славятся своей тягой к радикальной смене длины волос.