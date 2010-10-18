Папа римский не принял Карлу Бруни в Ватикане

Папа римский Бенедикт XVI отказался принимать супругу президента Франции Николя Саркози, Карлу Бруни, поэтому в ходе своего последнего визита в Ватикан 8 октября Саркози был один. Накануне визита президента Франции, приближенные Бенедикта XVI уведомили французского посла о том, что присутствие Карлы Бруни-Саркози было бы нежелательным. Отмечается, что Ватикан хотел избежать газетной шумихи в итальянских СМИ, которая регулярно поднимается вокруг имени Бруни. К тому же, по некоторым данным, Карла Бруни находится во враждебных отношениях с главой итальянского правительства Сильвио Берлускони. Святой престол не исключал, таким образом, появления в прессе критических публикаций, которые могли бы так или иначе бросить тень на Ватикан. Особые опасения вызывала возможность публикации статей о приеме в Ватикане, снабженных фото обнаженной Бруни, которые относятся еще к периоду ее работы фотомоделью.