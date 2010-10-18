Меладзе скандалил на «Квартале»

Во дворце «Украина» на съемках «Вечернего квартала» не обошлось без недовольных. В этот раз рвал и метал Валерий Меладзе. А все из-за того, что «лысый» Евгений Кошевой спросил у певца: «А правда, что вы живете с женщиной, на тридцать лет моложе вас?». Меладзе побелел от гнева, но ничего не сказал, зато за кулисами выпустил пар: «Как меня это разочаровывает! Недавно был на крестинах ребенка своего друга в грузинской церкви в Москве. И там же венчались несколько пар. Молодежь попросила меня сфотографироваться с ними. Я не отказал! А теперь выходят статьи, мол, я свадебный генерал и пою для молодых. Бред! Я вообще многое узнаю о себе из газет и удивляюсь, когда же все это успеваю!»