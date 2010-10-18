Канделаки готовит еду в вечерних платьях

Тина Канделаки взялась за скалку. Инспектируя собственный ресторан грузинской кухни «Тинатин» Тина Канделаки заглянула на кухню, где пообщалась с поварами и даже попробовала сама что-то приготовить. «Работали над меню, наконец-то удастся обкатать рецепты моей мамы. Кстати, знаете, готовить на ресторанной кухне гораздо интереснее, чем дома». Весь поход и обсуждения Тина почему-то провела в шикарных вечерних или коктейльных нарядах. Например, с мукой возилась в черном открытом платье на бретелях! И правилами техники безопасности тоже пренебрегла, в процессе приготовления еды так ни разу и не надев подобающий случаю колпак или другой головной убор.