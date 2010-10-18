Дочка Авраама Руссо удивила папу

Авраам Руссо, в преддверии своего концерта «Возвращение» старается буквально каждую свободную минуту между делами и общением с семьей использовать для репетиций. Специально для этого Руссо закачал все песни, которые будут использоваться в программе в МР3-плеер. В процессе подготовки к шоу певцу приходится довольно часто летать из Нью-Йорка, где он проживает со своей семьей, в Москву - следить за ходом подготовки. И в одну из поездок он по рассеянности оставил плеер дома. Его маленькая дочь и ее американские друзья нашли плеер и в течение нескольких дней слушали первые две песни. За это время все ребята выучили тексты песен и довольно близко к оригиналу исполнили перед пораженным певцом песню «Знаю». Стоит отметить, что в отличие от дочери Руссо, которая учит русский язык, ее друзья-мальчишки говорят только на английском. Авраам настолько растрогался, что пообещал каждому из участников хора подарок. «Я был буквально сражен их слухом и голосами. Теперь подумываю о том, что бы использовать именно эти детские голоса в одной из своих новых песен», - признался певец.