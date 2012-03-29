Кайли Миноуг займется дизайном фейерверка, который традиционно устраивают в Сиднее вечером накануне Нового года. Об этом сообщается на сайте Contactmusic.

По словам певицы, участием в организации праздничных мероприятий она намеревается отметить 25-летие своей музыкальной карьеры. Дебютный сингл Locomotion Миноуг выпустила в 1987 году (при этом первый студийный альбом исполнительницы Kylie поступил в продажу только в июле 1988 года).

Примечательно, что в рамках этих шоу Миноуг намеревается исполнять только би-сайды с синглов и другие не слишком известные композиции. Тур начался во второй половине марта с выступлений в Мельбурне. Сиднейский фейерверк - одно из главных мероприятий, проходящих в рамках празднования Нового года в Сиднее.