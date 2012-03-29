Владимир Горянский красит губы и ходит на шпильках

Яркий макияж, накладная грудь и туфли на высоком каблуке – на такие жертвы актеру Владимиру Горянскому пришлось пойти ради новой роли в театре.

Новая роль Владимира Горянского в спектакле стала для него настоящим испытанием. Дело в том, что украинский актер играет в постановке под названием Он – моя сестра, и должен воплотить на сцене образ трансвестита. Ради этого Владимиру пришлось научиться не только ходить на каблуках, но и танцевать на них. Зато теперь Горянский гораздо больше понимает женщин.