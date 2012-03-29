Гайтана отметит свадьбу трижды

Отечественная исполнительница Гайтана отпразднует целых три свадьбы, но уже после "Евровидения". Девушка призналась "ТСН-особливе", что гулянья будут в Украине, Конго и на Гавайях. Жених певицы – ее продюсер Эдуард Клим.

Их роман длится 7 лет, но, как выяснилось, избранник Гайтаны официально до сих пор женат на матери его троих маленьких детей. Впрочем, красавицу этот факт не смущает:– Мы любим друг друга. Это главное.

Избранник звезды не любит говорить о своих чувствах, зато делает Гайтане роскошные подарки. Последние сюрпризы – белый "ягуар" за $200 000 и предложение руки и сердца с кольцом. Официальная супруга Вера Клим не комментирует "треугольник", зато уверяет, что Эдуард – превосходный отец. Сама Гайтана призналась, что любит детей будущего супруга, как родных.

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