Знаменитого "Гарри Поттера" вчера видели в объятиях парня

Еще и года не прошло с тех пор как мы писали о том, что Дэниел Рэдклифф. влюблен, счастлив и даже подумывает о свадьбе. И вдруг - на тебе! В самом центре Нью-Йорка актера застукали в жарких объятиях мужчины. В подтверждение этой информации, в Сеть выложили фото, весьма компрометирующего содержания.

К счастью, оказалось, что объятия эти вынужденные, кроме того - не такие «жаркие» какими кажутся. Обнимал Дэниел своего партнера по съемочной площадке, актера Джека Хьюстона, который по сценарию является его близким другом и соратником. Фото, попавшие в Сеть и наделавшие столько шума, были сделаны на съемках нового фильма с участием Рэдклиффа и Хьюстона, под названием "Убивай своих любимых". Будущая картина основана на реальных событиях, которые происходили в Колумбийском университете в 40-х годах прошлого века, ставшие началом зарождения движения "битников". Рэдклиффу досталась роль поэта Аллена Гинзберга, а Хьюстону - Джека Керуака. Премьера картины запланирована на будущий год.