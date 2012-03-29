Басков и Семенович устраивают личную жизнь других

Звезда российской эстрады Николай Басков, как известно, пока не устроил личную жизнь, зато решил взяться за других. Для этого Золотой голос создал собственное телевизионное брачное агентство, а-ля шоу "Давай поженимся", и пригласил в помощницы и свахи певицу Анну Семенович.

Девушки будущему жениху лица сразу не показывают. Красавицы выходят в масках и похожих чудаковатых платьях, умело скрывающих прелести фигуры (мол, так парень больше вникает в то, что претендентки говорят, а значит, у него больше шансов не ошибиться в выборе близкой по духу второй половинки). Позже барышни все-таки являются кандидату на роль супруга в лучшем виде.

Сами ведущие не слишком теряются, если им советуют для начала устроить свои судьбы. Семенович в ответ на укор, что ей тоже не мешало бы выйти замуж, заявляет: "Я уже два раза там была".

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