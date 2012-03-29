Юлия Волкова шокировала отсутствием белья (фото)

Несмотря на то, что вечеринку Юлия Волкова устроила в честь презентации своего нового музыкального проекта, многих в этот вечер музыка певицы не интересовала. Позабыв об искусстве, публика смотрела на полуобнаженную грудь звезды.

Надо сказать, что звездные друзья вечеринку экс-татушки проигнорировали. На празднике были замечены только политик Алексей Митрофанов, нынешний фаворит Аллы Пугачевой Сергей Савин, певец Прохор Шаляпин и Митя Фомин. А вот другой экс-участницы Тату – Лены Катиной на празднике не было – в последние годы у девушек весьма прохладные отношения.

Но больше всего на празднике обсуждали откровенный наряд Юли Волковой. Певица пришла в очень коротком платье и без нижнего белья. Во время ее неаккуратных движений присутствующие могли разглядеть под платьем роскошную грудь. Гости не скрывали своего удивления: роды пошли певице на пользу, ее формы стали еще более аппетитными.