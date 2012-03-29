Маша Малиновская хочет покорить украинское ТВ

31-летняя российская телеведущая, дива эстрады и звезда эротических фотосессий Маша Малиновская призналась ТСН-особливе, что мечтает об украинском ТВ. Мол, все ее коллеги уже в Киеве, а она по-старинке остается в Москве – "агрессивной, кислотно-щелочной".

"Вот приду я к генпродюсеру телеканала и скажу: "Хочу у вас работать". Если он спросит, чем я лучше украинских "зірок", знаете, не найду, что ответить!" – пожаловалась блондинка и подчеркнула, что надеется на проницательность ТВ-менеджера, потому как "имеет много чего внутри".

На место в украинской политике белокурая барышня пока не претендует. В свое время Малиновска была членом русской ЛДПР. Впрочем, впоследствии была исключена за скандальное поведение. На это Маша ответила вечеринкой под лозунгом "Я уже не член, но у меня есть мандат".