За рулем автомобиля Бари Алибасова сидел убийца

Всего пару месяцев назад создатель группы На-На принял на работу 34-летнего Владимира Васильева. Как оказалось, все это время его возил на автомобиле убийца – на днях Васильева задержали по обвинению в убийстве молодого мужчины.

Это убийство произошло в середине марта, когда к Владимиру Васильеву подошел его друг и попросил разобраться с соседом по общежитию, который забрал у него видеокамеру.

Словесная перепалка быстро переросла в драку, в которой потерпевшему были нанесены тяжелые травмы, от которых он скончался 16 марта в больнице. Васильев сам явился в отдел полиции с повинной, в которой он утверждает, что дрался исключительно из соображений самообороны.