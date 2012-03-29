Рианна отрицает роман с Эштоном Катчером

На пресс-конференции, посвященной премьере новой кинокартины «Морской бой» барбадосская певица нехотя ответила на откровенный вопрос журналистки касательно слухов о романтических отношениях с голливудским ловеласом.

Рианна заявила, что все еще одинока. «Какое разочарование от вашего вопроса, - сказала певица, - Я могу вас успокоить – я счастлива и все еще одинока. Надеюсь, я дала исчерпывающий ответ».

Напомним, что личная жизнь певицы стала главной темой для обсуждения – сначала пресса «смаковала» ее роман с бывшим бойфрендом Крисом Брауном, а теперь принялась за обсуждение романтических отношений с Эштоном Катчером, в особняк к которому однажды ночью наведалась поп-звезда.

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