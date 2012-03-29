Откровенные и запрещенные фото Татьяны Котовой

Один из недавних выпусков журнала «Playboy» с Татьяной Котовой на обложке наделал немало шума и заставил учащенно биться сердца всех российских мужчин без исключения. И вот певица приготовила новый сюрприз. Как оказалось, существует еще одна, альтернативная и не менее откровенная, фотосессия, сделанная для этого же издания.

Изначально, по замыслу редакторов «Playboy», изображение Татьяны Котовой должно было украсить первую обложку 2012 года. Более того, к печати готовилась совсем другая фотосессия – в ней певица предстает в роли чувственной и сексуальной Жанной Д`Арк, в буквальном смысле сгорающей в огне страстей. Оригинальная идея съемки принадлежит известному фотографу Алихану, давно завоевавшему репутацию художника, способного проводить сложные съемки с применением большого количества спецэффектов и дорогих декораций. Однако, по неизвестным причинам, в последний момент было принято решение о том, что фотография Татьяны Котовой появится на обложке немного раньше – в декабрьском номере. Изменить пришлось и концепцию съемки – усилиями другой креативной команды была проведена новая фотосессия.

Зато образ революционерки и бунтарки Жанны Д`Арк пришелся по душе редакторам другого мужского издания, которые незамедлительно перекупили великолепные снимки. Камнем преткновения стали лишь кадры, на которых Татьяна Котова запечатлена с мечом в руках, а также пылающей на костре инквизиции и в железных доспехах. Тема насилия показалась издателю чересчур брутальной и недопустимой к публикации в мужском издании.