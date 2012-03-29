Григорий Лепс не пьет из-за денег!

Известный исполнитель Григорий Лепс, которому в этом году исполняется 50 лет, рассказал о споре, свидетелем которого стал Иосиф Кобзон. Проигравший выплатит миллион долларов.

Григорий Лепс никогда не скрывал, что в свое время серьезно увлекался алкоголем и даже пережил две комы благодаря этой пагубной привычке. Однако в последнее время популярный певец вообще не пьет. Оказывается, причина не только в успешной карьере и счастливой личной жизни, но и в споре. Григорий Лепс заключил пари, что не будет пить до 50 лет.

"С другом со своим, это было 24 июля 2010 года. В Израиле, кстати, поспорили, что вообще ни грамма… Ну, мы же честные люди. Я тоже в этом отношении честный человек, я себя знаю. Если проигрываю, то я ничего не получаю. А если выигрываю – то миллион! Если я выпью, понятно уже всем будет, что я уже выпил. Я себя знаю. Если я пить начну, я же максималист, я буду пить по полной программе!".