Линдсей Лохан и Вупи Голдберг сыграют в сериале "Хор"

Скандальная звезда Линдси Лохан появится в одном из финальных эпизодов 3 сезона сериала "Хор". В настоящее время канал Fox находится на завершающей стадии переговоров с актрисой.

В музыкальном тв-шоу 25-летняя Лохан сыграет саму себя, серию с ее участием можно будет увидеть в мае.

Кроме того, стало известно, что Вупи Голдберг также примет участие в "Хоре". Она перевоплотится в Кармен Тибидо, профессора Нью-Йоркской академии драматического искусства, которая едет в Огайо, чтобы провести прослушивание для Курта (Крис Колфер) и Рэйчел (Лиа Мишель).