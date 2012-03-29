Рене Зеллвегер вновь наберет лишние килограммы

Скоро начнутся съемки третьей части "Дневника Бриджит Джонс".

На фоне успеха первого фильма про наивную пышечку, довольно быстро вышла вторая часть, и Рене пришлось за достаточно небольшой срок набирать вес, затем, разумеется, сбрасывать, а потом проделать алгоритм еще раз. И вот теперь 42-летняя актриса готова в третий раз провести эксперимент над своим телом.

Третий фильм, говорят, будет называться "Ребенок Бриджит Джонс". Что ж, вполне вероятно, а главное, очень актуально – в Голливуде-то многие если не молодые мамы, то в положении.