Эрика презентует новый альбом

6 апреля Эрика и ее продюсерский центр UMMG устраивают сразу три премьеры. Первая - презентация нового музыкального стиля в песнях "Paparazzi" и "Порцеляна". Новая музыка Эрики - микс поп-электроники с живыми акустическими инструментами, поп-электроники с неожиданным саундом классического камерного оркестра.

Вторая премьера - презентация нового альбома "Paparazzi", в который вошли не только песни новой Эрики, но и хиты "Смайлик", "С первого взгляда", "Ковбой", дуэт с Motorrolla "Душа". Этим песням уже не нужно ничего доказывать: их любят и хотят слушать.

Третья премьера - большая живая концертная программа. Ведь только живое звучание может передать те эмоции, которые вкладывают в работу с Эрикой музыканты! На одной из лучших клубных площадок страны нужно быть действительно фирменным музыкантом, потому что ни декорации, ни компьютерные фишки сами по себе не способны зажечь в выступлении искру.

"Этот новый альбом для меня - новое откровение со слушателем. Я благодарю мою классную, профессиональную команду за веру в то, что эта новая моя экспрессия и агрессия принесут успех. Мне очень хочется, чтобы альбом услышали и полюбили как можно больше людей", - заявила певица.