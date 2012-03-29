Старший внук Пугачевы переехал жить в Москву

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков и его девушка из Казахстана Аида перебрались в Москву. На днях, в одном из итальянских ресторанов в центре Москвы, в кругу близких родственников и друзей прошло празднование 66-летия Владимира Преснякова-старшего. В этот день поздравить именинника пришли его сын Владимир Пресняков-младший с супругой Натальей Подольской, внук Никита Пресняков с невестой Аидой, семья Маликовых и другие.

Гости завалили Владимира Петровича горой подарков. Особенно постарался его сын Владимир Пресняков-младший, который по случаю дня рождения одел отца с ног до головы - радость именинника была неподдельной. А вот внук Владимира Петровича, зная об увлечении деда часами, вручил ему уникальный часовой механизм, который ведет обратный отчет времени. Сделал внук Пугачевой своему деду и еще один подарок.

Как оказалось, сын Кристины Орбакайте с невестой Аидой будут теперь жить в Москве, так как их учеба в Нью-Йорке закончилась. Теперь Никита Пресняков будет жить рядом со своей семьей, поскольку связывает продолжение своей карьеры только с Россией.