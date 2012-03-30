Доктор Хауз запоет в Киеве на украинском

В Киев британский актер и музыкант прилетит в рамках тура в поддержку нового альбома за день до выступления, которое состоится 20 июня. Хью Лори порадует киевлян 20 июня.

До приезда в столицу звезды сериала "Доктор Хаус" Хью Лори более трех месяцев, а за неделю поклонники звезды раскупили в кассах почти 50% билетов, пишет "Газета Киевская". Переговоры о визите артиста в Украину длились около года. Говорят, что сумма, за которую Хью согласился выступить перед нашей аудиторией, составляет почти 200 тысяч долларов. Поселить Лори планируют в пятизвездочном отеле в номере категории "суперлюкс".

Райдер звезды оказался без особых излишеств: немного фруктов, сыра, натурального сока, вина и водки. Кстати, спиртные напитки Лори дегустирует исключительно иностранного производства, так прописано в его райдере. Планирует ли британская знаменитость попробовать украинскую водку - пока под вопросом. Известно, что летит Хью вместе с двадцатью техническими сотрудниками, а также с личным костюмером и гримером.

Для зрителей Киева актер готовит сюрприз: собирается запеть на украинском языке, но что это будет за композиция, станет известно только в день концерта.