Элтон Джон решил завести еще одного ребенка

Как стало известно, Элтон Джон и его партнер Дэвид Ферниш хотят завести еще одного ребенка.

Ребенок должен появиться в конце 2012 года, либо в начале следующего. Однако, парочка еще не знает, мальчик это будет или девочка. Оба родителя, Элтон и Дэвид, всегда мечтали о большой семье. Похоже, сейчас настало подходящее время. Как выяснилось, мужчины невероятно взволнованы в связи с предстоящим событием, ведь они наслаждаются каждой минутой отцовства.

Стоит омтетить, что первого ребенка для Элтона и Дэвида родила суррогатная мать в декабре 2010 года. Мальчика назвали Захарий.