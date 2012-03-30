У Преснякова и Подольской родится дочка!

29-летняя исполнительница Наталья Подольская этой осенью порадует своего мужа, 44-летнего певца Владимира Преснякова, дочкой.

О грядущем пополнении поведала мать артиста Елена Преснякова. Она рассказала, что вся семья с нетерпением ждет этого события. Да и сам Володя, вчера отпраздновавший день рождения, обмолвился, что у них с Наташей в ноябре родится дочка. Певец заметил, что он давно мечтает именно о девочке и даже придумал ей имя. Правда, как он назовет наследницу, артист рассказывать не захотел.

Подольская и Пресняков поженились в июне 2010-го, а примерно через год обвенчались в московском храме. Для Наташи, которой в мае исполнится 30, этот ребенок станет первенцем. А у Володи уже есть 20-летний сын Никита от гражданского брака с Кристиной Орбакайте.

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