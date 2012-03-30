Наследниками имущества Эми Уайнхауз стали ее родители

После смерти Эми Уайнхаус, которая скончалась летом прошлого года в возрасте 27 лет, осталось много невыясненных вопросов: от "кто виноват?" до "что теперь делать?" Эми, по вполне понятным причинам, завещания не составляла, поскольку в ее планы смерть определенно не входила, поэтому, когда певицы не стало, необходимо было определить, кому и на каких правах распоряжаться ее кровно-заработанными. А этих самых кровно-заработанных было немало: более 4, 5 миллионов фунтов стерлингов. Правда после выплаты налогов и долгов, которые накопились еще при жизни певицы, сумма уменьшилась вдвое, но все равно осталась впечатляющей - 2, 9 миллионов.

Наследников Эми смогли определить лишь спустя 10 месяцев после ее смерти. Ими были признаны родители певицы. Решение уже вступило в силу - отныне Митч и Дженис могут распоряжаться финансами дочери по своему усмотрению.

К слову еще до решения суда, отец певицы, Митч Уайнхаус определил, что делать с домом, в котором жила Эми, а также куда деть ее многочисленный гардероб. В доме было решено устроить реабилитационную клинику, для людей, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, а наряды Эми были бесплатно розданы ее многочисленным поклонником. За исключением разве что нескольких концертных платьев - они были проданы в прямом эфире на одном из американских телеканалов, а деньги, вырученные за них, перечислены в благотворительные фонды.

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