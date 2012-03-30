В Москве умер известный поэт-песенник

25 марта скончался известный поэт-песенник Сергей Патрушев, автор многих хитов российских исполнителей.

Он написал много песен для Татьяны Булановой (Колыбельная, Спи, мой мальчик маленький, Скажи мне правду, Атаман, Карта и др.), сотрудничал с Аллой Пугачевой, Лаймой Вайкуле, Валерием Сюткиным, Андреем Мисиным, группами Автограф и Браво, Натальей Ветлицкой (Лунный кот). Информация о смерти Сергея попала в СМИ только вчера, 29 марта, уже после его похорон.

Сергей Патрушев родился 8 июня 1954 года в Москве. После окончания МАИ восемь лет проработал инженером. Долгое время играл на ударных в группе Флаттер.