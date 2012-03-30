Алексей Панин выбирает Ирине Билык мужа

Подруга Билык, Ольга Горбачева, решила объявить кастинг потенциальных супругов для певицы. Отбором претендентов на руку и сердце любимой певицы Украины занялась сама Оля. Узнав о таком кастинге, Ирина пожелала снять всех претендентов на руку и сердце в своем клипе. И только Оля знала, что это были не просто актеры и модели, а те, кто действительно хочет взять Иру в жены (а некоторые даже хотят завести с ней ребенка). Во время съемок такие серьезные признания кандидатов Ирину приятно изумляли. Она-то и не догадывалась, что Оля подошла к организации настолько скрупулезно. В итоге на свет появилась третья версия клипа на хит Ирины Мы будем вместе.

К слову, Ирина Билык решила добавить в кастинг мужей еще один интересный аспект. Она попросила приехать и помочь оценить кандидатов своего друга – популярного российского актера Алексея Панина.

Кого выбрала Ирина – пока загадка, известно только, что свой День Рождения певица собирается встречать в Москве и уже в компании любимого человека.