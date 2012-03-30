Сара Джессика Паркер сильно постарела (фото)

Звезду сериала "Секс в большом городе" папарацци подловили почти без макияжа. У 47-летней мамы троих детей, видимо, не всегда есть время наводить марафет, так что теперь у нас есть возможность посмотреть, как выглядит звезда в обычной жизни.

Актрису запечатлели в Нью-Йорке, недалеко от ее манхэттенской квартиры. Сара Джессика Паркер, вероятно, выбежала из дома по каким-то спешным делам и успела сделать только минимальный макияж, да и одежду выбрала самую простенькую. Впрочем, кинозвезду легко понять: после всех этих премьер и красных дорожек, наверное, хочется хоть немного побыть самой собой.