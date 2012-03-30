Оксана Акиньшина встречается с мужчинами с 14 лет

Любвеобильная звезда предпочитает не рассказывать широкой публике о своих романах, однако некоторые подробности ее личной жизни все-таки стали достоянием общественности. Уже в 13-летнем возрасте Оксана Акиньшина совершенно неожиданно для себя превратилась из обычной девочки в звезду. Помог ей в этом фильм Сергея Бодрова-младшего Сестры. Еще с тех пор она неизменно пользовалась повышенным вниманием мужчин.

Первым звездным бойфрендом Акиньшиной стал Алексей Чадов. 20-летний начинающий актер ненадолго смог привязать к себе своенравную Оксану. Вскоре она закрутила роман с 28-леним Сергеем Шнуровым (российский певец), который продлился целых 5 лет.

В 2008 году она встретила своего будущего мужа и отца ребенка, продюсера Дмитрия Литвинова. Не успел их сын отметить свой первый день рождения, как Оксана подала на развод. В прошлом году актриса начала и закончила еще одни отношения – с молодым певцом Алексеем Воробьевым. Громкий разрыв последовал после того, как Воробьев не взял ревнивую Акиньшину в Дюссельдорф на Евровидение-2011.