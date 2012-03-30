Никита Джигурда раздевает девушек в прямом эфире

В студии программы Говорим и показываем театральную актрису Кристину Куницыну раздел шоумен Никита Джигурда.

Эпатажный Никита Джигурда рассказал, что он не просто снимал с девушки одежду, а "создавал Еву", ведь в раю одежда совершенно не нужна. Он не видит ничего предосудительного в том, что девушка обнажается на людях, потому что, по мнению актера, это настоящее искусство, и не все обладают такими способностями и красивым соблазнительным телом.

Напомним, неординарный Джигурда известен своими высказываниями и непристойными поступками. Не так давно Никита в в одной из телестудий избил православного эксперта. "Это произошло накануне на съемке телепрограммы Прямой эфир на РТР. Джигурда набросился на меня с кулаками, угрозами и бранью, ударив меня в челюсть", – заявил пострадавший Фролов (член Ассоциации православных экспертов член Ассоциации православных экспертов).